Dimanche 27 mai, la randonnée des auditeurs est organisée sur la base de loisirs de Léry-Poses. Autour d'un parcours pour tous, des animations, de la musique et des cadeaux ! Inscrivez-vous dès maintenant !

A l'occasion de la fête de la nature 2018, France Bleu Normandie vous propose une randonnée sur la base de loisirs de Léry-Poses (Eure).. Dimanche 27 mai 2018, venez en famille ou avec vos amis participer à une journée détente.

Un parcours est spécialement réalisé par l'équipe de Léry-Poses autour du lac. Le temps de parcours est estimé à environ deux heures. Vous démarrez quand vous le voulez entre 10h et 15h pour aller à votre rythme découvrir un endroit magnifique aménagé spécialement pour vous.

Tout le temps du parcours, des animations, des stands, des musiciens vous accompagnent.

Inscriptions à la randonnée des auditeurs

Les "plus" de cette randonnée : l'accueil avec le café de la brûlerie Caron, les viennoiseries des boulangers-pâtissiers de l’Eure, la présence du groupe Gypsy Band et bien d'autres animations.

Les randonneurs pourront également découvrir des panneaux permettant de jouer. A la fin de la journée, tous ceux qui auront donné la bonne réponse participeront au tirage au sort. A gagner : un voyage pour deux personnes et de nombreux autres lots à découvrir sur cette page dans quelques jours.

La randonnée des auditeurs 2016

Pour ses 30 ans, France Bleu Normandie avait convié les auditeurs à une randonnée autour du lac de Léry-Poses. Si le temps n'était pas très ensoleillé, les 250 personnes qui ont participé ont passé une journée formidable !

