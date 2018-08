Épinal, France

C'est le plus grand rassemblement de ce type en Europe qu’Épinal accueille cette année entre les 5 et 12 Août. Entre 10 et 15.000 cyclistes vont envahir les routes vosgiennes à la découverte de son patrimoine, de sa nature et de ses lieux phares. Des européens, des canadiens, des américains, des australiens et depuis peu des chinois... Lors de la dernière édition, dans l'Orne, 30 nationalités étaient représentées.

Chaque jour, un ensemble de parcours sur route est proposé aux cyclistes d'une distance variable : 4 à 5km pour les plus courts, jusqu'à 140km pour les plus courageux. L'objectif n'est ici pas sportif, il est purement touristique. Des ravitaillements sont aménagés sur les circuits.

Des parcours VTT existent également - FFCT

Il faudra se rendre au Centre des Congrès d’Épinal pour visiter le village fédéral. Point de départ des circuits, il accueille également 90 exposants principalement tournés vers le cyclisme ou la gastronomie locale.

Formidable base pour faire la promotion de l'attractivité d’Épinal, l’événement promet également de belles retombées économiques pour la ville. L'année dernière, la ville de Mortagne a vu environ 6 millions d'euros de retombées économiques.