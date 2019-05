La Thaïlande à Nancy, c'est la promesse de la Foire Expo Internationale avec France Bleu Lorraine

Nancy, France

Après Londres, San Francisco ou encore Cuba, c'est autour de la Thaïlande d'être mis à l'honneur cette année pendant la Foire Expo Internationale de Nancy. Elle ouvre ses portes le Jeudi 30 mai jusqu'au 10 Juin.

En plus de la traditionnelle exposition de 1200m², un guide et les artisans du village traditionnel viendront à votre rencontre pour échanger sur la culture et les valeurs du pays. L'exposition est à retrouver dans le Hall H. Plus d'informations sur le site de la Foire Expo.

France Bleu Lorraine et France 3 Grand Est présents, ensemble !

Après le « Livre sur la Place » à Nancy et la « Fête des Jonquilles » à Gérardmer, la télévision et la radio s’associent une nouvelle fois à l’occasion d’un événement majeur.

France 3 Grand Est et France Bleu Lorraine à Nancy proposent aux visiteurs de venir à leur rencontre au cœur du Hall B / Allée B / Stand 19P. Pendant les 12 jours de la Foire Internationale de Nancy

Vous pourrez assister à des émissions radio en direct et aussi plonger au cœur de France 3 à travers une expérience inédite de télévision à vivre en réalité virtuelle. Vous pourrez remporter des milliers de cadeaux comme par exemple des Google Home Mini mais aussi une magnifique croisière sur le Danube avec « CroisiEurope ». Les amoureux de voitures de légende pourront admirer et photographier la fameuse Méhari sortie des usine Citroën dès 1968. La voiture synonyme de liberté.

