La fin de la 34ème édition de la Truffe de Périgueux approche, avec, ce soir jeudi 23 août, la finale des chanteurs espoirs, la demi-finale des interprètes et demain, la finale. Les heures et les lieux en détail.

Ours en concert à la Truffe de Périgueux

Périgueux, France

Le 34ème concours de la Truffe de Périgueux touche à sa fin. 124 candidats étaient en lice au départ.

La finale des jeunes chanteurs espoir se déroule ce soir, à partir de 20 heures, jeudi 23 août, au parc Gamenson, à Périgueux. Alysce, la gagnante des auteurs-compositeurs-interprètes en 2017, clôturera la soirée. La demi-finale de la catégorie interprètes aura aussi lieu ce soir.

La grande finale, elle, est demain soir, à partir de 20 heures, au parc Gamenson également. Elle rassemblera deux finales : la catégorie interprète et celle des auteurs-compositeurs-interprètes, ils sont trois à concourir dans cette dernières catégorie, mais avant, il faut passer les demi-finale qui auront dans l'après-midi, demain, à 14h30 au parc Gamenson. En lice : Marie Faye, Julien Estival, Gervaise, Zoé Simpson et Jules Nectar.

Théo et Philippine, anciens participants à The Voice, clôtureront la finale demain et interpréteront notamment leur reprise de "Pour la fin du monde".

L'entrée est libre.