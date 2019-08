Lac de Paladru : la petite troupe des Bienlunés a rempilé

Comme chaque année, un petit groupe d'enfants en vacances au centre Bellevue de Paladru ont reformé la troupe des Bienlunés. Ils ont travaillé et joué cette année une version revisitée d'Ali Baba et les 40 voleurs. La dernière, c'est ce matin au petit port de Paladru.

Paladru, France

Ce sont des vacances sportives et culturelles pour eux ! 17 jeunes forment la troupe de Bienlunés cette année. Ils ont 16 jours pour créer un spectacle de théâtre, partir en tournée et le jouer quatre fois : une fois au centre Bellevue, une fois aux Pins, une fois à Charavines et la dernière, ce dimanche matin à 11 heures au port de Paladru, en plein air. Entre chaque étape, c'est randonnée et vie de campement, sous les tentes.

L'activité est mise en place pour la quatrième année par le centre de vacances Bellevue de Paladru. 3 intermittents du spectacle encadrent la troupe, écrivent la pièce et la travaillent avec les jeunes. Et d'années en années, quelques petits nouveaux... et pas mal d'habitués, qui reviennent. "Mais pas que pour le théâtre ! Aussi pour la colo dans l'ensemble... c'est vraiment une vie de groupe" lance Maiane, 13 ans, de Marseille. Et bien sûr qu'il faut travailler et apprendre son texte, mais pas grave ! "Quand tu sais bien le texte, après le fun arrive. Quand tu fais le spectacle, tu es content !" assure Steven, 10 ans, qui vient de Bretagne.

Après Peter Pan, Alice aux pays des merveilles et le Magicien d'Oz, cette année, les Bienlunés jouent une version revisitée d'Ali Baba et les 40 voleurs. Manon est l'une des trois encadrants : "la première année on devait avoir 10, 15 spectateurs... et maintenant on est à 60 personnes par représentation ! Pour un spectacle d'enfants, c'est très bien !" Sachant que la famille, souvent première groupie, est à des centaines de kilomètres...