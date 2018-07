Emmanuel Martins présente le compagnon de visite et les différentes technologies déployées © Radio France

La réplique de la grotte Lascaux 4 est ouverte depuis fin 2016 au pied de la colline de Lascaux à Montignac. Il offre au public le fac-similé complet de la grotte grâce aux technologies de la réalité virtuelle, mais aussi la découverte de l’art pariétal du monde entier et de la civilisation de l’homme de Cro-Magnon.

L’espace est divisé en 6 zones :

L’Accueil : préparation à la visite de la reproduction via une scénographie.

Le Fac-similé : la reproduction en taille réelle.

l’Atelier : maquette, 8 grandes pièces de fac-similé, mur d’images.

Le Théâtre de l’art pariétal : 3 salles interconnectées revenant sur les travaux des préhistoriens, archéologues et chercheurs de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.

Le cinéma 3D : immersion en 3D sous différentes formes.

La Galerie de l’Imaginaire : galerie d’art virtuelle qui fait le lien entre art rupestre et art du XXe siègle

Vous progresserez tout au long de la visite à travers les âges, en 1940 lorsque 4 jeunes garçons ont découvert l’entrée de la grotte de Lascaux jusqu’à la fin de l’époque glaciaire il y 21000 ans.

Lascaux Centre International est plus complet que Lascaux II car la grotte y est reconstituée dans sa quasi intégralité. De plus elle possède aussi une salle d’interprétation pour déchiffrer ses œuvres, un cinéma en 3D, un «théâtre» et une expo temporaire… ouvert en juillet et en aout 8h à 21h30 https://www.lascaux.fr/fr