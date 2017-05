À Laval, on joue au paintball en intérieur

Du paintball indoor, c'est l'idée originale lancée par deux jeunes lavallois. L'Esprit d'Équipe a ouvert ses portes il y a maintenant une quinzaine de jours. Il est situé dans le centre commercial Murat, près de la cité administrative. Un reportage de Johan Bescond.

" On n'est pas dépendant de la météo. On ne subit pas les contraintes de la pluie, du froid, de la chaleur... Et puis Contrairement aux paintball classiques situés généralement en campagne, nous avons choisi de nous installer en ville, pour rester accessible aux plus jeunes notamment, " explique Paul-Arthur Vivion, l'un de deux associés qui ont ouvert, à la mi-mai, L'Esprit d'Equipe. Un paintball indoor, où l'on s'affronte exclusivement en intérieur.

Paul Arthur et Grégoire Latournerie ont tous les deux grandi à Laval. Après avoir étudié puis travaillé loin de chez eux, ces deux amis d'enfance ont tout lâcher pour revenir monter leur projet... et joindre ainsi l'utile à l'agréable. " On est passionné par ce jeu. Il y a quelques années, on voulait simplement s'acheter nos propres lanceurs pour s'amuser le weekend. Puis l'idée à germer, on a étudier le marché pendant des mois et puis on s'est lancé, " confirme Grégoire.

Changer l'image du jeu

Pour la petite histoire, le paintball a été inventé en Australie, dans les années 70, par des éleveurs de bétails qui marquaient leurs vaches à l'aide d'un fusil et de billes de peinture. Aujourd'hui, le paintball renvoie immédiatement à l'idée de bataille, voir de guerre. Des termes que les deux entrepreneurs veulent absolument éviter : " On a banni tout le vocabulaire lié à la violence. Par exemple, lorsque l'on explique les règles à nos joueurs, on parle de lanceurs, pas de fusils ", précise Grégoire. " Dans le contexte actuel, ça peut-être mal perçu. Nous, on est vraiment dans cet esprit de jeu et de stratégie, " renchérit Paul-Arthur.

D'ailleurs, le matériel fourni à l'Esprit d'Équipe s'adapte à tous les publics. Des équipements de protection dernier cri sont disponibles pour les plus jeunes et les plus douillets peuvent également régler la puissance des lanceurs. " Ce qu'on ne veut pas entendre, ce sont des joueurs qui, après une partie, nous disent qu'ils se sont amusés mais qu'ils ne reviendront pas car ils se sont fait mal. "

"Comme dans les jeux vidéos"

Coté terrain, le lieu offre un espace de jeu de 1 300 m2. Les participants se retrouvent ainsi plongé au coeur d'un village des années 50. Un environnement que les deux associés ont reconstitué, en allant chiner des éléments aux quatre coins de la Mayenne. Sacs de sable, bureau des PTT, affiches publicitaires d'époque... on y trouve même deux vieilles Peugeot, " retrouvées au fond de granges mayennaises ". Une fois le décor planté, les joueurs peuvent ainsi laisser libre court à leur imagination. " On se rend compte que les gens veulent se déconnecter de la réalité, être quelqu'un d'autre, un peu comme dans les jeux vidéos. "

Concernant le déroulement du jeu, plusieurs scénarios sont proposés aux participants, comme la capture de drapeau ou encore le mode zombie : " C'est un scénario un peu apocalyptique avec l'obscurité, les stroboscopes, une musique oppressante... " D'ici quelques semaines, une deuxième salle devrait ouvrir ses portes et les joueurs pourront ainsi s'affronter dans les couloirs d'un labyrinthe, " pour des parties davantage basées sur la stratégie ", précise Paul-Arthur.

Il faudra compter une vingtaine d'euros par personne pour une partie, moyennant la location des équipements et une centaine de billes de peinture. L'Esprit d'Équipe est ouvert du lundi au vendredi, de 16h à 21h, excepté le mercredi et le samedi (10h-22h). En dehors des horaires d'ouverture, il est également possible de jouer mais uniquement sur réservation.