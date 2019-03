Le 19ème Salon de la Voiture de Course à Gérardmer avec France Bleu Lorraine

Le circuit des remparts est le lieu de rendez-vous de dizaines de voitures de course de collection, qui s'affrontent sur un circuit inchangé depuis 1939

Gérardmer, France

Et cette fois ce sont les allemandes qui sont à l'honneur.

Affiche du Salon - SVC

Les Samedi 13 et Dimanche 14 Avril, l'Espace Lac va mettre en avant les voitures de courses allemandes qui ont marqué l'histoire. Audi, BMW ou encore Opel... chacune de ces marques a contribué à faire rentrer l'Allemagne dans l'histoire de la course automobile.

Les passionnés de Gérardmer Auto Passion vous attendent nombreux avec de belles animations et une restauration sur place. C'est à l'Espace Lac de Gérardmer et c'est avec France Bleu Lorraine. Plus d'informations sur le site de notre partenaire.