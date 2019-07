Le baladeur de l'été est à Felletin pour découvrir un atelier de tapisserie d'exception

Felletin, France

Le baladeur de l'été en compagnie de Merise, chargée d'animation et de valorisation du patrimoine à Felletin Patrimoine Environnement, pour visiter les coulisses des Ateliers PINTON. Cette entreprise familiale fabrique toujours de merveilleuses tapisseries et tapis pour des clients situés au 4 coins du monde.

Des visites sont organisées tout au long de cet été. Le site de Felletin Patrimoine Environnement regorge également d'infos complémentaires.

150 années au service de la perfection ont fait de PINTON l’une des plus grandes références du tapis et de la tapisserie d’exception. Les œuvres tombées des métiers de basse lisse de nos ateliers de Felletin ont participé à l’essor de l’art textile français à travers le monde. De 1867 à nos jours, la passion de la famille PINTON pour l’art des lisses et le savoir-faire séculaire de ses artisans se sont mêlés pour tisser un avenir prometteur et innovant.

Les Ateliers sont à découvrir lors de visite :

Août : Mardi et Jeudi à 10h30 (sauf du 12 au 23 )

Septembre : Mardi et Jeudi à 10h30

Octobre Vendredi 25 octobre (Journées Nationales de la laine) : 10h30