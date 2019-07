le baladeur de l'été est à Guéret pour parler d'une application !

Guéret, France

Une application pour smartphone et tablette qui vous permet de visiter Guéret en suivant les pas de Prudence. Ca s'appelle : Visit'Guéret et elle est entièrement gratuite. Cette application vous fera découvrir la ville sous toute ces coutures et vous suivrez pour cela : Prudence

and in English too !

Une Balade de 35 a 45 mn dans les rues de Guéret, une application pour les petits et les grands et qui vous permettra de (re)-découvrir votre commune. 3 versions : 1 pour tout public, 1 en audio description et une en français facile.

Musées, églises, petit patrimoine et sites naturels vous seront dévoilés.

Thierry Pénicaud est connecté avec Visit' Guéret © Radio France - Thibault ALPHONSE

Visit'Guéret pour Apple et Android - application gratuite.