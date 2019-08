le baladeur de l'été est à Guéret pour parler d'une application et des sortilèges de la pleine Lune

Guéret, France

Votre baladeur de l'été est en compagnie de Thierry Pénicaud, directeur de l'Office de Tourisme du Grand Guéret pour vous faire découvrir Visit'Guéret, une application pour vous faire (re)-découvrir la ville.

Une application qui vous permet de déambuler dans les rues de Guéret pour découvrir le petit et le grand patrimoine de la ville. 3 versions sont disponible : une classique, en audio description et français facile. De 35 à 45 mn de balade en photos, vidéos et commentaires. Suivez Prudence et téléchargez Visit'Guéret sur AppleStore et PlayStore.

Thierry sera avec nous également pour nous parler du prochain conte des sortilèges de la pleine lune, le festival de conte fête ses 25 ans.

Mardi 13 août « Tous mes chaperons » Balade contée avec Sophie CLERFAYT, conteuse. Tout public à partir de 8 ans depuis le parc animalier des loups de Chabrières.