Le Baladeur de l'été: Issoire

Issoire, France

Présentation

Notre Baladeur est accueilli par une petite pluie fine aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui va le décourager. Aujourd'hui Jean-François Pujante va vous faire découvrir le centre historique d'Issoire, la place de la République, l'Abbatiale Saint-Austremoine, mais aussi la base nautique, l'escape game et le château d'Hauterive. Bonne balade.

Place de la République

La place est bordée de bâtiments aux façades colorées. En son centre, une fontaine en pierre de lave et bien-sûr la tour de l’horloge dans laquelle on peut monter pour avoir un beau point de vue sur la ville.

C'est sur la place de la République que se tient le marché tous les samedis matins.

Histoire en compagnie de Jean-Luc Estivaux, guide-conférencier.

L’Abbatiale Saint-Austremoine

L'Abbatiale Saint-Austremoine c'est l'incontournable d'Issoire! Datant du fin XI ème , début XIIème siècle, c'est l'une des 5 églises romanes majeures d'Auvergne. Ne manquez pas l'intérieur très coloré de l'église. Les explications de Jean-Luc Estivaux, guide-conférencier.

La Base de loisirs Issoire nautique

Notre Baladeur a pris son parasol et sa crème solaire pour se rendre à la plage d'Issoire. Située sur une ancienne carrière, la plage existe depuis 14 ans. Attention, on ne se baigne pas à la Plage d'Issoire, on se bronze, et on profite des activités sportives nautiques: Jet ski, bouée tractée, le flyboard... Soirée, jeux, détente, et les célèbres batailles de cotons tiges... Découverte avec Alexandre Godart

L'Abri: l'Escape Game d'Issoire

Ouvert cet été, l'Escape Game d'issoire est situé à l'Abri, un ancien garage de motos. Le but est de sortir de la salle en 60 minutes en ayant résolu l'énigme. Jean-François étant un fin limier, cela ne devrait pas lui poser de soucis. Nous sommes en 1988, la bande des 4L a fait un casse, ils ont raflé 2 millions de francs. Malheureusement ils se sont tous fait cueillir par les forces de l’ordre. Mais avant, ils ont eu le temps de planquer le butin....à vous de le retrouver !!! Découverte en compagnie de Lionel Gangloff

L'Abri est ouvert tous jours, toute l'année.

Le Globe

Une petite faim pour notre Bladeur? Le voici attablé au Globe. Le Globe est une des plus anciennes Brasseries d'Issoire. 27 personnes y travaillent. Rencontre avec Philippe.

Le Globe est ouvert toute la semaine sauf le dimanche midi.

Le château d'Hauterive

D'une superficie de 14 hectares, le château d'Hauterive date du XVII ème siècle et domine la ville d'Issoire. A découvrir de merveilleux jardins à la françaises, des potagers en terrasses et les dépendances du château. Les jardins sont labellisés jardins remarquables et inscrits aux Monuments historiques. Visite en compagnie de Marie-Caroline d'Hauterive

Vous pouvez visiter le château d'Hauterive jusqu'aux journées du Patrimoine en septembre, tous les jours sauf le mardi.

