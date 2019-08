Le Baladeur de l'été: La fête de la gentiane de Picherande

Pendant 2 jours, Picherande est la capitale de la gentiane. Découverte de cette fleur qui pousse, en Auvergne, sur les hauteurs du Sancy et du Cantal, en compagnie de notre Baladeur de l'été.

Picherande, France

La gentiane à l'honneur pendant 2 jours à Picherande © Maxppp - Philippe Clément

Présentation de la matinée

Venez déguster la gentiane à Picherande! C'est le message de Jean-François Pujante aujourd'hui. Glace, liqueur, tout au long de la traversée de la commune, de nombreux stands vous proposent la gentiane sous toutes ses formes.

Racine de gentiane © Radio France - Jean-Pierre Morel

Randonnée "à la découverte de la gentiane"

Durant les 2 jours, des randonnées sont organisées pour découvrir la gentiane et le travail des gentianaires.

Vous découvrirez le maniement de la fourche du diable, une griffe qui peut atteindre les 20 kilos.

Les explications de Yves Lartigue, accompagnateur en montagne.

Départ aujourd'hui et demain jeudi 15 août à 10h et 14h30. Inscrivez-vous, c'est gratuit!!! Et il parait qu'une rivière magique délivre l'apéro!!!!

Fonsou, le Géant de la fête de la gentiane de Picherande © Radio France - Jean-François Pujante

Fonsou, le géant gentianaire

Ce géant est né en Espagne, à partir d'un personnage qui a réellement existé à Picherande. Il mesure 4m 80 de haut et est l'emblème de la fête de la gentiane. Sylvie Chabot, la "maman" de Fonsou nous présente son petit.

Fonsou, le géant emblème de la fête de la gentiane à Picherande © Radio France - Jean-François Pujante

Le schlittage, une tradition des Vosges

La schlitte est une sorte de grosse luge qui permettait de sortir le bois des forêts vosgiennes. Posée sur un chemin de rondins de bois, le travail du schlitteur est de retenir la schlitte pour qu'elle ne sorte pas du chemin . Ces démonstrations de schlittage sont organisées par l'association vosgienne Hattatos. Les explications de Luc Bastien, président de l'association.

Exemple de schlitte - Musée de la schlitte à Munster en Alsace © Maxppp - Jean-Paul Domb

Présentation de la Fête de la gentiane

Notre Baladeur est à côté du Pich'express, avec Christine Condroyer de Benedict, responsable de la fête de la gentiane. Les Vosges sont à l'honneur cette année, démonstrations de schlittage, danses folkloriques, fabrication et dégustation de gentiane, défilé avec le Géant Fonsou, 2 jours de fête à découvrir.

Démonstrations de danses vosgiennes avec les Hattatos - Picherande fête de la gentiane © Radio France - Jean-François Pujante

Les différentes utilisations de la gentiane

La gentiane ne sert pas qu'à fabriquer de la liqueur. Découverte des différentes utilisations de cette plante en compagnie de François Picard, gérant de Champimousse, société qui exporte de la gentiane à l'étranger. Parfumerie, industrie pharmaceutique, industrie agro-alimentaire pour les plats préparés....la gentiane est utilisée dans de nombreux domaines:

En glace ou en liqueur, dégustez la gentiane à Picherande © Getty

Animations dans les rues - Fête de la gentiane de Picherande © Radio France - Jean-François Pujante

La liqueur de gentiane

Jean-Jacques Vermeersch, président de la distillerie Couderc dans le Cantal. Artisan liquoriste depuis 1908, la distellerie propose une dizaine de recettes différentes.

La fête se poursuit jeudi 15 août, n'hésitez pas à vous rendre à Picherande dans le Puy de Dôme