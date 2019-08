Le Baladeur de l'été: la fête du Bleu d'Auvergne à Riom-ès-Montagnes dans le Cantal

Riom-ès-Montagnes, France

Samedi 17 et dimanche 18 août c'est la 22ème fête du Bleu d'Auvergne à Riom-ès-Montagnes. Programme, préparatifs, notre Baladeur vous dévoile tout aujourd'hui.

Ciel bleu pour préparer la fête du Bleu d'Auvergne de Riom-ès-Montagnes. Jean-François Pujante va se régaler de ce délicieux fromage tout au long de la matinée.

Riom-ès-Montagnes dans le Cantal © Radio France - Jean-François Pujante

Restaurant le Garage à Trizac

Le restaurant était un ancien garage d'où son nom. On peut bien-sûr y déguster diverses recettes à base de Bleu d'Auvergne. Les explications de Dominique Peythieu, propriétaire du restaurant.

On fête le Bleu d'Auvergne à Riom-ès-Montagnes!!! © Radio France - Jean-François Pujante

La fête et le Bleu d'Auvergne

On s'active à Riom-ès-Montagnes pour préparer la fête du Bleu d'Auvergne. Jean-François est aux côtés de Jean-Louis Galvaing, qui s'occupe du SIRBA, syndicat interprofessionnel régional du Bleu d'Auvergne. Il nous dit tout sur la fête et ce fameux Bleu d'Auvergne.

5 fromageries produisent aujourd'hui du Bleu d'Auvergne AOP. Le Bleu d'Auvergne est exporté dans plus de 50 pays et les plus gros consommateurs se trouvent dans le Bénelux!

Jean-Louis Galvaing, du SIRBA © Radio France - Jean-François Pujante

Programme de la fête du Bleu d'Auvergne

Au milieu d'un rond point, trône un énorme fromage: un Bleu d'Auvergne de 2 m 50 de haut sur 5 mètres de diamètre. L'inauguration de la fête se fera au pied de ce Bleu à 10h30 samedi 17 août. On pourra déguster du Bleu d'Auvergne certes, mais aussi d'autres fromages comme des fromages de Bourgogne ou des fromages espagnols. Au programme aussi de nombreuses animations dont un cirque d'otaries et manchots. Les explications de Jean-Louis Galvaing, du SIRBA, syndicat interprofessionnel régional du Bleu d'Auvergne.

Le roi de la fête: le Bleu d'Auvergne, 2m50 de haut et 5m de diamètre!! © Radio France - Jean-François Pujante

Collection de bouteilles d'Avèze © Radio France - Jean-François Pujante

L'Espace Avèze

L'Avèze, a été créee en 1929. Les premières bouteilles sont sorties en 1930. Aujourd'hui, 1 million de bouteilles sont produites à Riom-ès-Montagnes. L'espace Avèze retrace toute l'histoire de cette liqueur. Découverte en compagnie de Vincent Gerbe, directeur de l'Espace Avèze.

Vincent Gerbe de l'Espace Avèze de Riom-ès-Montagnes © Radio France - Jean-François Pujante

1930 date de sortie des premières bouteilles © Radio France - Jean-François Pujante

l'Espace Avèze de Riom-ès-Montagnes dans le Cantal © Radio France - Jean-François Pujante

L'Espagne, pays invité cette année

Deux fromages espagnols sont à goûter pendant les 2 jours à Riom-ès-Montagnes: le cabrales au lait de vache et le vielon au lait de brebis. Découverte avec Liliana Montero.

On fête le Bleu d'Auvergne à Riom-ès-Montagne - Affiche de la manifestation

Les lieux à visiter dans la région

Aurélie animatrice de l'office du tourisme évoque les incontournables de la région à découvrir pendant les vacances à Riom-ès -Montagnes.

Pour connaître toutes les activités dans la région, direction l'office de tourisme © Radio France - Jean-François Pujante

le Gentiane Express

Notre Baladeur est à la gare de Riom-ès-Montagnes. Il est prêt à grimper dans l'autorail "Le Gentiane Express" pour un voyage jusqu'à Lugarde. Ce trajet commenté de 16 kilomètres vous permet de découvrir le plateau du Cezallier. Les explications de Tristan Brohan, conducteur du train.

Tristan Brohan, conducteur du Gentiane Express © Radio France - Jean-François Pujante

samedi 17 août et dimanche 18 août rendez-vous tous à la fête du Bleu d'Auvergne de Riom-ès-Montagnes