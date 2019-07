Le baladeur de l'été pose son micro et prend un club de golf !!!

Gouzon, France

Ouvert tout l'été, le Golf de la Jonchère vous ouvre ses portes et son parcours. seul 18 trouve de Creuse, le golf associatif est ouvert à tous : du débutant au plus expérimenté.

Vous serez toujours les bienvenus à La Jonchère, golf associatif où l’accueil et la convivialité sont les maîtres mots. Le Président, Jean-Pierre VACHER

l'outil indispensable pour tous les golfeurs ! © Radio France - Thibault ALPHONSE

Au Golf de La Jonchère, l’enseignement est mené par Guillaume VILLARD, professionnel et entraineur de golf diplômé membre PGA France. Guillaume qui nous sert de guide tout au long de notre rendez vous.

Guillaume vous raconte son parcours :

Guillaume Villard - moniteur de Golf Copier

Guillaume Villard - professeur de golf - Guillaume Villard

18 trous et vous apprécierez son parcours écologique, plein de charme avec ses arbres séculaires, ses obstacles d’eau et vous prendrez plaisir à jouer dans un cadre et une nature préservée.

Parcours du golf de la Jonchère © Radio France - Thibault ALPHONSE

Et pour vous détendre après l'effort : le club house avec de quoi se restaurer et se désaltérer.

Le Golf de la Jonchère

Sortie 43 RN145

Montgrenier 23230 Gouzon

Tél. : (33) 05 55 62 76 60