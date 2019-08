Le baladeur de l'été remonte le temps : direction le 15ème siècle !

Saint-Pardoux-les-Cards, France

Le baladeur de l'été s'est rendu à St Pardoux - les - Cards pour visiter le château de Villemonteix. Le château a été édifié au 15è siècle. Il permettait de contrôler l'un des accès vers Ahun. Le château est classé monument historique depuis 1946. Pierre Lajoie, notre guide, en est le propriétaire depuis 1982.

Le château de Villemonteix © Radio France - Thibault ALPHONSE

Le propriétaire nous raconte l'histoire de la tour principale

La petite histoire de la tour Copier

Les escaliers de la tour principale © Radio France - Thibault ALPHONSE

Une douzaine de pièces sont présentes sur les 4 niveaux du château. À l'intérieur on peut admirer de belles tapisseries d'Aubusson dont les modèles sont d'Isaac Moillon, peintre ayant réalisé des cartons pour les tapissiers d'Aubusson et aussi des Flandres datant des 16ème et 17ème siècles. Il existe aussi du mobilier et des porcelaines de Sèvres également du 18ème siècle.

Vue depuis la tour principale © Radio France - Thibault ALPHONSE

Vue depuis le sommet de la tour du château © Radio France - Thibault ALPHONSE

Magnifique château à visiter tous les jours de l'été de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Tél : 05 55 62 33 92 - 23150 Saint-Pardoux-les-Cards