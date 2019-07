Le baladeur de l'été s'intéresse à la Cité Internationale de la Tapisserie

Le baladeur de l'été pose son micro à la Cité de la Tapisserie et vous présente les différentes expositions visibles durant l'été 2019

Aubusson, France

Au lendemain du 3ème anniversaire de la Cité de la Tapisserie d'Aubusson, coup de projecteur Cité de la Tapisserie sur les nouveautés de cet été.

Une exposition "Le Mur et l'Espace" permet de découvrir les œuvres exposées lors des Biennales de Lausanne dans les années 60. Une collaboration de La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson et de la Fondation Toms Pauli de Lausanne pour découvrir le "séisme" qu'elles provoquent dans l'art de la tapisserie et son histoire mondiale. L'exposition se tient dans les salles du centre Jean-Lurçat à Aubusson jusqu'au 6 octobre.

Oeuvre "Unesco" du Corbusier © Radio France - Thibault ALPHONSE

New York Skyline - Jan Yoors © Radio France - Thibault ALPHONSE

Hiver canadien - Mariette Rousseau-Vermette © Radio France - Thibault ALPHONSE

Fruit d'un travail de recherche à l’international, environ 35 tapisseries seront réunies, les exemplaires mêmes qui avaient été accrochés aux cimaises lausannoises à l’époque.

Le choix des œuvres illustre la production murale française classique à travers Lurçat et ses amis peintres-cartonniers (Prassinos, Tourlière), ainsi que certains grands peintres tissés par les manufactures nationales ou les ateliers d’Aubusson (Picasso, Delaunay, Estève). D’autres tapisseries de lisse montrent la diversité de la production européenne et américaine (Somville, Rousseau-Vermette, Yoors, Adams, Scholten).

Une superbe exposition à découvrir jusqu'au 6 octobre au Centre Culturel Jean Lurcat à Aubusson.