Le Baladeur de l'été: Saint Saturnin

Fontaine et Château Royal de Saint Saturnin dans le Puy de Dôme

63450 Saint-Saturnin, France

Retour au tir à l'arc matinée

Ce matin, Patrica Farat va s'initier au tir à l'arc, visiter un château, une église romane, rencontrer une peintre et boire un verre au Bistrot d'ici. Encore une matinée bien chargée pour notre Baladeur de l'été!!!

Présentation de la matinée à Saint Saturnin dans le Puy de Dôme Copier

Le parc du château de Saint Saturnin - Muriel Bacin

Objectif: mettre une flèche dans la cible!!!!

Le jeudi pendant l'été, on peut s'initier au tir à l'arc dans le parc du Château. Béatrice Fayet est monitrice de tir à l'arc et guide de montagne. Elle donne des cours destinés à toute la famille. Ces cours sont couplés avec la visite du château. Les explications de Béatrice .

Le tir à l'arc dans le parc du Château de Saint Saturnin avec Béatrice Copier

Le tir à l'arc dans le parc du Château de Saint Saturnin © Radio France - Patricia Farat

Pour en savoir plus sur l'initiation au tir à l'arc dans le parc du château

Le château Royal de Saint Saturnin

Rencontre avec Emmanuel Pénicaud, propriétaire du château de Saint Saturnin depuis 13 ans.

Emmanuel Pénicaud, propriétaire du Château de Saint Saturnin Copier

Le Château de Saint Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Le château se visite tous les jours sauf le samedi jusqu'au 15 septembre.

Pour préparer votre visite au château de Saint Saturnin

L'église romane

L'église de Saint saturnin est l'une des 5 églises romanes majeures d'Auvergne. Découverte avec Imbert Jacomet, habitant de saint saturnin et ancien conservateur du patrimoine.

Imbert Jacomet nous raconte l'histoire de l'église de Saint Saturnin Copier

Imbert Jacomet, ancien conservateur du patrimoine dans les ruelles de Saint Saturnin © Radio France - Patricia Farat

L'église romane de Saint Saturnin dans le Puy de Dôme © Radio France - Patricia Farat

Rencontre avec Christine Perrin, artiste peintre

Christine Perrin organise l'été des initiations à l'aquarelle les mardis, mais aussi des ateliers de peinture intuitive en musique, des ateliers créatifs, des initiations au hand lettring...

Rencontre avec Christine Perrin, artiste peintre à Saint Saturnin Copier

Pour en savoir plus sur les stages de peinture organisés par Christine Perrin

Ruelle de Saint Saturnin dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Le Bistrot d'ici

Un incontournable pour notre Baladeur de l'été: le bistrot. Voici donc Patricia Farat attablée en terrasse en compagnie de Patricia Livet. Le Bistrot d'ici est idéalement situé sur la place centrale du village, près de la mairie et de l'école. C'est un vrai lieu de rencontre qui organise des expositions, des soirées thématiques, concerts, soirées littéraires et prochainement théâtre! C'est bien simple, les habitants de Saint Saturnin disent tout simplement des propriétaires du bistrot:"Patricia et Bertrand nous ont changé le vie!"

La terrasse du Bistrot d'ici à Saint Saturnin © Radio France - Patricia Farat

Patricia Livet, propriétaire du Bistrot d'ici de Saint Saturnin Copier

Le Bistrot d'ici, situé sur la place de la Mairie, lieu de vie de Saint Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Pour tout savoir sur le Bistrot d'ici

Retour au tir à l'arc, impressions des touristes

Bilan de cette matinée tir à l'arc avec Béatrice Fayet et ses élèves Copier

Tous les jeudis, c'est tir à l'arc dans le parc du Château de Saint Saturnin © Radio France - Patricia Farat

Pour en savoir plus sur l'initiation au tir à l'arc dans le parc du château

Saint Saturnin attire de nombreux artistes. Venez les rencontrer au détour d'une ruelle © Radio France - Patricia Farat

Entrée de l'église romane de Saint Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Ruelle de Saint Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Idées de randonnées simples à faire en famille. Départ de la place du Bistrot d'ici!! © Radio France - Valérie Pocheveux

Pour préparer votre visite de Saint Saturnin