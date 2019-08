Le Baladeur de l'été: Sauxillanges

Sauxillanges, France

Présentation

C'est sous une petite pluie fine que notre Baladeur nous fait découvrir Sauxillanges. Mardi, jour de marché, rendez-vous incontournable de la région avec de nombreux producteurs locaux. Au programme de la matinée, l'abbaye clunisienne, la maison du patrimoine, la mécanique du bourg, l'Alternateur, le restaurant à la table Saint Martin.

La maison du patrimoine

Jean-François Pujante est accompagné de Josette et Gilles de l'association Pierre le vénérable. Ils sont installés à la maison du patrimoine, appelée aussi la chapelle du prieur. Le but de l'association est d'évoquer Cluny et de faire visiter le bâtiment exceptionnel. Le prieuré a accueilli jusqu'à 60 moines. L'offre culturelle de cette association est aussi très riche: chorale, expositions et conférences.

La Mécanique du Bourg

Découverte de la Mécanique du Bourg, ancien garage de mécanique. Depuis 3 ans des activités culturelles y sont organisées. Une vingtaine d'artisans d'arts de la région exposent leurs œuvres durant l'été. Les explications de Christophe Vézon président de la Fée des Acts.

L'Alternateur

L'Alternateur est un magasin citoyen crée il y a 2 ans pour ramener un peu de vie dans le centre bourg. On y propose des produits sains pour la plupart issus de producteurs locaux. La vente en vrac est favorisée. Les explications d'Agathe et Christine.

Le restaurant la Table Saint Martin

Rendez-vous incontournable de notre Baladeur: le restaurant! Le voici attablé à La Table Saint Martin en compagnie de Denis et Emilie Leclaire. Une cuisine entre Auvergne et Océan avec comme mot d'ordre: cuisiner local!

Sauxillanges, ville d'eau

Autrefois il y avait de nombreux moulins, et des tanneries à Sauxillanges. C'est la rivière l'eau mère qui a servi au développement de la commune. Histoire avec Christophe Vezon.

A voir absolument à Sauxillanges

Tour d'horizon de l'actualité culturelle à Sauxillanges en compagnie Josette et Michèle de l"association Pierre le Vénérable.

A ne pas manquer le festival du TRAC du 25 au 29 septembre 2019.