Le baladeur de l'été se rend à Aubusson pour une expo de tapisserie

Aubusson, France

La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson s'associe avec la Fondation Toms Pauli de Lausanne pour proposer une exposition internationale consacrée aux débuts des Biennales de Lausanne dans les années 1960, et le "séisme" qu'elles provoquent dans l'art de la tapisserie et son histoire mondiale.

Des oeuvres incroyables qui ont eu des répercutions sur la créativité et le renouveau de la tapisserie.

La remise en cause arriva par de jeunes créateurs et créatrices, notamment de Suisse et d’Europe centrale et de l’est, qui dès la première édition en 1962 allaient apporter un changement fondamental en questionnant le principe du duo artiste/artisan (le créateur du projet face au détenteur du savoir-faire).

Œuvres à découvrir au centre Jean Lurçat d'Aubusson © Radio France - Thibault ALPHONSE

Bruno Ythier, conservateur, Cité de la tapisserie, Aubusson vous raconte l'oeuvre la plus originale, la plus visuelle de l'exposition :

Explication de Bruno Ythier, commisaire de l'exposition au centre lurçat à Aubusson Copier

L'oeuvre de Magdalena Abakanowicz © Radio France - Thibault ALPHONSE

Le Mur et l'Espace

Du 28 Juin 2019 au 06 Octobre 2019

au centre Jean Lurçat à Aubusson