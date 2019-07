Le baladeur de l'été se rend à Masgot, un village sculpté hors du temps

Masgot, Fransèches, France

« Meurtre à Masgot » est une enquête policière en soirée au village de Masgot !

En cette période estivale, les visiteurs pourront découvrir le patrimoine en s’amusant !

"Meurtre à Masgot" est un événement à destination du grand public, ce jeu s’adresse aux jeunes curieux et aux adultes intrépides ayant gardé leur âme d’enfant. C’est un moment de partage et d’échanges ! En arpentant le village de Masgot à la recherche d’indices, les enquêteurs sont amenés à se questionner, observer et expérimenter. Ils apprennent ainsi les secrets du village de manière ludique et pédagogique!

Meurtre à Masgot est l’occasion de (re)découvrir à la fois l’œuvre de François Michaud et le patrimoine du village de manière insolite et originale.

Eugénie fouine a disparu ! A vous de résoudre l'enquête :

Horaires: 16h-20h dernière entrée à 20h

SUR RÉSERVATION – 05.55.66.98.88 ou en cliquant ici