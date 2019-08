Le baladeur de l'été termine la saison dans un centre bien être à Evaux les Bains

Évaux-les-Bains - France

Et si vous faisiez une pause ! Pour cela, direction Evaux les bains pour faire une cure ou pour profiter du centre de remise en forme des thermes.

bienvenue au grand hotel des thermes d'Evaux © Radio France - Thibault ALPHONSE

Spécialisé dans la rhumatologie, phlébologie et gynécologie, les thermes d'Evaux les bains vous accueillent pour une cure.

La directrice des Thermes vous explique que le site va subir très prochainement de gros travaux.

Les travaux du site des thermes d'Evaux Copier

Et si vous préférez le bien être, voici de quoi vous faire une idée.

Un véritable cocon de 350 m² pour vous ressourcer seul, en couple ou entre amis… Soins du visage et du corps, pour hommes et femmes, chaleur du hammam et du sauna, bienfaits de l’eau du jacuzzi vous permettront une escapade relaxante…

Grâce aux coffrets cadeaux, prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères. Evahona est une belle idée-cadeau : week-end romantique en amoureux ou pause détente entre copines, là aussi à vous de choisir votre formule !

Et pour atteindre le 100% évasion, profitez d’un voyage au cœur des modelages, gommages, rituels de beauté …

Plus d'infos : Les Thermes 23110 Évaux-les-Bains

Heures : 10:00 - 12:30, 14:00 - 19:00

Tel : 05 55 65 89 48