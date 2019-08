Le Baladeur de l'été: Vic le Comte

Direction aujourd'hui Vic le Comte dans le Puy de Dôme entre Clermont-Ferrand et Issoire. Une commune qui possède un beau patrimoine et qui organise du 08 au 11 août 2019 le Festival de Musique Ancienne.

Vic-le-Comte, France

Pour nous présenter sa matinée à Vic-le-Comte, Patricia Farat s'est installée au café des sports: un café , tout fleuri, ouvert 7 jours sur 7 et tenu par Nadine.

Présentation de la matinée de notre baladeur à Vic le Comte Copier

Le café des sports de Vic le Comte © Radio France - Patricia Farat

Le Club Nautique de Longues vient de fêter ses 40 ans.

Vous pouvez y pratiquer du Canoë, du Kayak et du Stand up Paddle, des sorties nocturnes et aussi une activité qui a beaucoup intéressé notre baladeur: le Paddle Caouette!!!! Explications avec Vincent.

Découverte du club nautique de Longues en compagnie de Vincent Copier

Ceci est un Paddle....mais où sont les caouettes???? © Getty

Pour en savoir plus sur le Club Nautique de Vic le comte

Du 08 au 11 août 2019 Vic le Comte vous propose le 8ème Festival de Musique Ancienne.

Découverte en compagnie de Jacques Roussel, président de l'association le Comté Baroque et Clotilde Gaborit, directrice artistique du Festival et claveciniste.

Le 8 ème festival de Musique Ancienne de Vic le Comte: Jacques Roussel et Clotilde Gaborit au micro de Patricia Farat Copier

Flore Seube et sa viole de gambe © Radio France - Patricia Farat

Programme du 8ème Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte - Affiche du Festival

Consultez le programme du 8ème Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte

Facebook du 8ème Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte

Le Trampoline, un ancien gymnase devenu Espace d'Art Contemporain.

Présentation en compagnie d'Antony Squizzato, conseil artistique association Magnésie

Découverte du Trampoline de Vic le Comte, en compagnie d'Antony Squizzato Copier

Le Trampoline, Espace d'Art Contemporain à Vic le Comte © Radio France - Patricia Farat

Découvrez le Trampoline - Espace d'Art Contemporain

Facebook du Trampoline

Un peu d'histoire...

Patricia Farat est en compagnie de Claude Juge, habitant de Vic le Comte et passionné de patrimoine et Marie Claire Ricard, écrivaine notamment de l'Auvergne pour les Nuls.

L'occasion de vous faire découvrir l'Eglise Saint Pierre et la Place du Marché.

Le patrimoine de Vic le Comte avec Claude Juge et Marie Claire Ricard Copier

La Sainte Chapelle de Vic le Comte © Radio France - Patricia Farat

La Bâtisse dorée, chambre d'hôtes à Vic le Comte.

Maniphet et Marc LECOUTRE vous propose 2 chambres d'hôtes dans leur maison située au coeur de la ville: Une belle bâtisse en pierre d'arkose dorée avec vue sur le Puy d'Ecouyat.

Marc Lecoutre, propiétaire de la Bâtisse dorée Copier

Marc Lecoutre, propiétaire de la Bâtisse dorée © Radio France - Patricia Farat

Pour découvrir la Bâtisse dorée

Le Bistrot Comtois

Le restaurant propose des produits "maison" et locaux, et vin d'Auvergne... dégustation avec Patricia Farat et Vincent Chare De Lavalette.

Vincent Chare De Lavalette, du Bistrot Comtois de Vic le Comte Copier

Pour en savoir plus sur le Bistrot Comtois