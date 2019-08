Le baladeur de l'été visite le patrimoine de Moutier d'Ahun

Moutier-d'Ahun, France

Aurore Claverie, directrice artistique de la Métive, est l'invitée du baladeur de l'été pour parler de ce lieu de résidence d'artistes. lieu de création artistique pluridisciplinaire. Elle accueille toute l’année des artistes et des personnes venus du monde entier dans des espaces propices au développement de leur recherche en cours. La Métive est un projet de lien social et d’action culturelle sur le territoire rural où elle est implantée. Elle encourage le dialogue entre les personnes autour de l’art contemporain en orchestrant un partage festif des savoirs et la rencontre des univers. La Métive est une équipe qui invite et accompagne ces artistes. Elle favorise leur rencontre, leur donne les moyens d’initier leur projet et les accompagne durant son développement.

Expo de César Langlade © Radio France - Thibault ALPHONSE

Artiste : César Langlade

exposition ouverte de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 du mardi au vendredi.

Vous pouvez vous rendre à la Bergerie à Moutier d'Ahun où se déroule expositions et concerts.

Toutes les infos sur les manifestations dans le pays d'Ahun sont à retrouver sur le site de l'office de Tourisme Creuse Sud-Ouest.

Et pour des concerts, rendez vous au Bar - restaurant Le Marais