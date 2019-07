Le baladeur de l'été vous propose du cani-run en compagnie de Julien et de ses huskies

Le baladeur de l'été à Anzème pour découvrir l'activité de Julien Lemoine : du cani rando, cani kart et cani trotinette

Anzême, France

C'est après un voyage au Québec et la rencontre avec Dominique, Musher de plus de 70 chiens, que Julien tombe amoureux de la discipline. Il fait le pari fou de monter sa propre meute et de proposer des activités de Cani Rando, Cani Trotte ou encore Cani Kart en Forêt Creusoise.

bienvenue à husk'in Creuse © Radio France - Thibault ALPHONSE

Julien vous propose différentes activités :

- Cani Rando : La Cani Rando est une balade tractée par un chien à l'aide d'un baudrier ou une ceinture. Elle permet un accès simplifié sur des parcours avec un denivelé plus ou moins important. Elle se pratique seul ou en famille. Pour les enfants, possibilité d'attacher une remorque.

- Cani Kart : Le Cani Kart est proposé sous forme baptême pour 1 à 2 personnes tractées par un attelage de 8 à 12 chiens. Le Kart est dirigé par Julien, votre guide. L'activité ne demande aucun effort physique.

Elle est adaptée à tous y compris aux personnes à mobilité réduite. ( Karts Homologués )

- Cani Trottinette : La Cani Trotte est une activité originale et ludique accessible dès l'âge de 12 ans. La Trottinette est tractée par un ou deux chiens. L’activité est physique car le pratiquant doit travailler en synergie avec l'attelage. Cette activité se pratique en second temps après la pratique régulière de Cani Rando ou Cani Cross.

Julien vous explique le fonctionnement

Husk'in Creuse se trouve à Anzème et les activités se font sur réservation.

Un des chiens de Julien © Radio France - Thibault ALPHONSE

Et bien sûr, les huskies ne sont pas des peluches ou des jouets, ils ont besoin d'exercices et d'attention.