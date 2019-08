Le Baladeur de l'été: Vulcania

Matinée explosive pour notre Baladeur ce matin. Direction Vulcania et ses animations fortes en émotions!

Saint-Ours, France

Vulcania en Auvergne © Radio France - Jean-François Pujante

Présentation de la matinée

Notre Baladeur est dans le parc des volcans à Vulcania. Ce soir c'est la 9ème nocturne de la saison. La dernière nocturne aura lieu le 28 août. A cette occasion, le parc reste ouvert jusqu'à 22 heures. Découverte de toutes les activités en compagnie de Jean-François Pujante.

Violette et Frédéric Goulet, les guides de notre Baladeur à Vulcania © Radio France - Jean-François Pujante

Jean-François Pujante, notre Baladeur en exploration à Vulcania © Radio France - Jean-François Pujante

Découverte du site

C'est parti pour l'exploration de Vulcania, un parc sur le thème des volcans. Le but est d'apprendre en s'amusant. Pour accompagner notre Baladeur et tous les visteurs, 2 personnages: l'explorateur qui vous guide dans le Parc et le professeur Yapaderisk qui réalise avec vous des expériences. Les explications de Fred Goulet, directeur de la communication à Vulcania.

Vulcania en Auvergne: apprendre en s'amusant © Radio France - Jean-François Pujante

Partez en exploration à Vulcania © Radio France - Jean-François Pujante

L'explorateur

Jean-François Pujante est aux côtés de Guillaume, l'explorateur de Vulcania. Son rôle: guider les visiteurs à travers le parc.

L'explorateur pour vous guider dans Vulcania © Radio France - Jean-François Pujante

Se restaurer à Vulcania

Un petit creux? Notre Baladeur se dirige vers la Brasserie de Vulcania. L'endroit idéal pour se restaurer et déguster des produits de la région: lentilles vertes du Puy, saucisse, truffade... découverte avec Rémi.

L'équipe de la Brasserie de Vulcania © Radio France - Jean-François Pujante

Le Professeur Yapadrisk

Expériences et découvertes pour notre Baladeur en compagnie du professeur Yapaderisk. Le Professeur Yapadrisk réalise à Vulcania des animations comme des explosions à l'azote, un lance-flammes avec des champignons magiques...

Professeure Yapadrisk © Radio France - Jean-François Pujante

La cité des enfants

Jean-François Pujante a retrouvé son âme d'enfants. Le voilà à la cité des enfants, entouré de petits âgés de 3 à 7 ans. Et oui à Vulcania, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On y découvre 3 thématiques: l'eau, la mécanique et la lumière. Les explications de Violette.

La cité des enfants de Vulcania © Radio France - Jean-François Pujante

Découvrir Vulcania: les différentes formules

317 000 visiteurs sont venus découvrir Vulcania l'an passé. Des touristes de la France entière bien-sûr, mais aussi du monde entier. Comment découvrir le parc, les explications des différentes formules en compagnie de Sandrine, responsable à l'accueil.

Venez découvrir Vulcania en Auvergne © Radio France - Jean-François Pujante