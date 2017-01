Le cirque Karl BORSBERG dans la Manche

Le 1er cirque de Normandie est en tournée dans la Manche. Du 10 Février 8 mars 2017, du Cotentin au Sud Manche, de Périers à Percy en passant par Les Pieux, Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Viconte et Quettreville-sur-Sienne, le chapiteau du Cirque BORSBERG va certainement s’installer près de chez vous.

Au cœur d’un confortable chapiteau chauffé de 600 places, le Cirque Karl BORSBERG propose 1H30 de spectacle. Sur la piste évoluent des acrobates, une cavalerie, des funambules, une caravane d’animaux exotiques, des magiciens, des clowns, des chats savants… Le Cirque Karl BORSBERG est un village qui se déplace avec son personnel, ses artistes, son parc animalier, ses convois et son chapiteau. La visite des animaux est possible tous les jours gratuitement de 10h à 18h. Du 10 Février 8 mars 2017 le cirque va s’arrêter près de chez vous.

1H30 de spectacle sur la piste du chapiteau chauffé du cirque Karl BORSBERG

Les représentations du cirque Karl BORSBERG dans la Manche :

Périers du 10 au 12 Février 2017. Représentations le vendredi 10 à 20h, samedi 11 à 16h et dimanche 12 à 15h.

Les Pieux les 14 et 15 Février. Représentations mardi 14 à 20h et mercredi 15 à 15h.

Bricquebec du 17 au 19 Février. Représentations le vendredi 17 à 20h, samedi 18 à 16h et dimanche 19 à 15h.

Quettreville-sur-Sienne les 21 et 22 Février. Représentations mardi 21 à 20h et mercredi 21 à 15h.

Saint-Sauveur-le-Vicomte du 24 au 26 février. Représentations le vendredi 24 à 20h, samedi 25 à 16h et dimanche 26 à 15h.

Percy-en-Normandie les 7 et 8 mars 2017. Représentations mardi 7 à 20h et mercredi 8 à 15h.

En 2017, le cirque présente son nouveau spectacle dans plus de 80 villes entre le 07 février et le 12 novembre. Découvrez toutes les dates sur le site du Cirque Borgsberg. Infos et réservations au 06 15 26 44 97

Gagnez vos invitations pour 4 personnes en carré VIP en écoutant France Bleu Cotentin.