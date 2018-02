Mon coup de coeur .... Citron Safran !

Passionné par la bonne nourriture, le savoir-faire culinaire, et les voyages, Citron safran met en avant son bon goût et son amour des produits naturels pour proposer aux particuliers et aux professionnels une sélection de plus de 250 références d'exception en vrac.

Des délicieux mélanges d’épices du monde entier pour sublimer vos recettes réalisées avec amour.

Une cinquantaine de poivres et de baies venus des antipodes, les uns plus surprenants que les autres.

Une gamme d’infusions, d’herbes et de thés aux fragrances enivrantes.

citron safran , c'est aussi des valeurs !

Un accueil chaleureux, souriant et des conseils pertinents

Citron Safran

Un voyage sans billet d'avion

Boutique :

22 Grand rue

67000 Strasbourg

Site internet

www.citronsafran.com

