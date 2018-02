La devise d'Engel's Coffee « LA VITA E TROPPO BREVE PER MANGIARE E BENE MALE »

ENGEL'S COFFEE

15 rue de la Moselle

68100 Mulhouse

FRANCIA

03 89 36 80 03

Une belle adresse à Mulhouse © Radio France - Nadine Dehaye

www.engelscoffee.com

hello@engelscoffee.com

Parkings à proximité : Porte-Jeune - Centre - Montaigne



Engel's Coffee Mulhouse © Radio France - Nadine Dehaye

Située en plein cœur de Mulhouse, dans la Maison Engelmann, Mamma Mozza propose des produits raffinés directement importés d’Italie.

Un choix varié © Radio France - Nadine Dehaye

L’Epicerie fine présente divers mets, condiments, boissons et notamment des plats élaborés par le chef lui-même.

Les clients composent des paniers garnis, des menus ou même simplement leurs repas du midi à emporter avec l’épicier.

De L’Arancini à la lasagne en passant par les raviolis artisanaux faits main et craquant pour le tiramisu de la « Nona », tous ces plats ravivent les papilles des consommateurs qui sont friands de spécialités italiennes.

Chaque jour, de nouvelles suggestions fraîchement préparées, des plateaux au goût des clients, des compositions qui leur ressemblent!

le meilleur pour les clients est proposé.

Et comme cela n’est jamais assez, beaucoup de produits à l’Engel’s Coffee « grand frère », les pizzas Gourmets, les Antipasti et évidemment fromages et charcuterie.

Tous les trimestres, Direction l'Italie pour y déguster et sélectionner les meilleurs produits pour le plus grand plaisir des clients.

Mamma Mozza propose également un service traiteur sur-mesure pour tous les événements spéciaux.

Le rendez vous des gourmets à Mulhouse © Radio France - Nadine Dehaye

Ouvert tout au long de la journée

6 jours sur 7

De 9H à 19H30,

sauf le lundi de 11H à 19H.