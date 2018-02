La plus grande Cloche à Fromage du monde vous accueille et vous délivre les parfums de plus de 150 variétés de fromages à Saverne.

Saverne, France

Le 05 Octobre 2017, René Tourrette - maître fromager artisan affineur, et Luc Segaux, ont ouvert leur 8e fromagerie au cœur de la ville de Saverne, la Cloche à Fromage.

A peine a-t-on passé la porte, que la plus grande Cloche à Fromage du monde vous accueille et vous délivre les parfums de plus de 150 variétés de fromages. Tous issus des caves strasbourgeoises où un travail d’affinage respectueux du produit, combiné à des critères précis de sélection, y est effectué. «Sans connaître la race et les méthodes d’élevage, aucun fromage ne saurait trouver une place sur nos étals». Désirant aller encore plus loin dans la satisfaction du client, un service de restauration y est proposé.

Wendy à la dégustation à la Cloche à Fromage à Saverne © Radio France - Nadine Dehaye

Vous retrouverez sur la carte, les fameuses fondues et raclettes qui font la gloire du restaurant depuis bientôt 30 ans, ainsi que des assiettes de dégustation accompagnées de vins, servis au verre. « Quoi de plus alléchant que de goûter les produits avant de les emporter à la maison ?»

Présent depuis plus de 12 ans dans l’entreprise familiale, Matthieu Lett saura vous conseiller et vous conter les plus belles anecdotes de notre riche patrimoine fromager.

Vous êtes chez René Tourrette à la Cloche à Fromage à Saverne © Radio France - Nadine Dehaye

Adresse : La Cloche à Fromage - Fromagerie Tourrette - 74 Grand Rue - 67700 SAVERNE

Téléphone : 03 88 01 22 03

Le site internet : www.fromagerie-tourrette.com

Horaires d'ouverture :

Lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Mardi à Vendredi de 9h00 à 19h00

Samedi de 8h00 à 18h00

La cloche à fromage de René Tourrette à Saverne © Radio France - Nadine Dehaye