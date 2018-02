Depuis plus de 40 ans la famille El Amari : Ahmed et Najiba régalent les Alsaciens et touristes à Strasbourg.

Le Jasmin © Radio France - Nadine Dehaye

Amilkar en 1975 place du Marché Gayot..pour les nostalgiques...

Dans le quartier de l'Orangerie à Strasbourg Najiba "Maman" pour les habitués de la maison accompagnée de son fils Badi..et Klif le petit dernier...a ouvert il y a quelques années maintenant.

Klif le spécialiste du thé à la menthe © Radio France - Nadine Dehaye

Pour le goûter régulièrement depuis 30 ans, le meilleur couscous de la ville avec sa semoule orangée et légère mélangée aux légumes du soleil, les keftas , et les brochettes délicieusement tendres bref ! un enchantement.. mais aussi le poulet aux olives, les tajines made in Tunisia..

Maman du Jasmin ...un amour de cuisinière © Radio France - Nadine Dehaye

Se brûler la langue avec le thé à la menthe et ses pignons... et s'imaginer en fin de repas là bas en Tunisie pour un aller sans retour.

Le Jasmin

1, rue Schimper

03 88 61 87 96

www.restaurant-lejasmin.co