Produits frais et très bien cuisinés - mention spéciale pour les pancakes coréens Très bon ! les avis clients sont excellents pour le Keis restaurant Coréen de la Krutenau à Strasbourg

Posons nos bagages en Corée le temps d'un repas recettes typiques du pays, au Keï's à la Krutenau à Strasbourg

Bibimbap, mélange de riz, de légumes et bœuf mariné, raviolis appelés Mandus farcis à la viande et vermicelles, chou fermenté aux épices dit Kimchi, nouilles coréennes nommées Japchae, soupe de pâtes dite Sujebi, Hotteoks, crêpes sucrées fourrées à la cannelle et cacahuètes.

Délicatement parfumées à l'alcool de riz, huile de sésame, sauce soja, piment, ciboule et autres ingrédients asiatiques,

On ne dit que du bien de lui : le Këi's Atelier 16 rue de l'abreuvoir à Strasbourg .. telephone : 03 88 36 22 50 .je devais le tester pour vous.

Sur place ou à emporter

ouvert

Lundi 11h-15h

Mardi 11h-15h

Mercredi 11h-23h

Jeudi 11h-23h

Vendredi 11h-23h

Samedi 11h-23h

Dimanche Fermé

A tomber.... © Radio France - Nadine Dehaye

page Facebook : Kei's Atelier

Un petit nouveau dans la Gastronomie Strasbourgeoise : le Keis. © Radio France - Nadine Dehaye

La cuisine est délicieuse : kimchi, kimbap, pancake à la crème de haricot rouge

Du fait maison à la demande devant vous © Radio France - Nadine Dehaye

La maîtresse des lieux © Radio France - Nadine Dehaye

Lunchbox du jour 6,50

Lunchbox + Boisson 8

Les Kimbap rouleau de riz dans une feuille d'algue :

aux légumes 7.50

au thon 8.50

au boeuf 8.50