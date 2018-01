Strasbourg, France

Situé entre la Cathédrale et la petite France, La Schloss, pour les habitués, est un restaurant traditionnel doté d'une ambiance et d'un service chaleureux. Il propose des plats du jour ainsi qu'une nouvelle suggestion viande et végétarienne chaque semaine. (plat du jour 9,50€ - Plat du jour + dessert ou fromage 14,50€ - suggestion viande 12,50€ - suggestion végétarienne 8,50€)



la Schlosserstub © Radio France - Nadine Dehaye

Concernant la carte (voir pièces-jointes), vous pourrez y déguster des plats traditionnels alsaciens revisités par le chef Cédric JACOB; Tous ou presque sont travaillés avec de la bière ! Soupe à l'oignon est à la bière PILS, Jarret de porcelet braisé à la wendelinus blonde, Poussin rôti à la meteor, planchettes de charcuterie et de fromages, parfait glacé à la météor blonde... il y en a pour tous les goûts, toutes les envies.

Adresse : 25 rue des serruriers - Strasbourg

Téléphone : 03 88 32 02 60

Internet - Page Facebook : https://www\.facebook\.com/taverne\.desserruriers/

Ouvert tous les jours :

Lundi 11h - 01h30

Mardi 11h - 01h30

Mercredi 11h - 01h30

Jeudi 11h - 01h30

Vendredi 11h - 4h

Samedi 11h - 4h

Dimanche 15h - 21h

CUISINE tous les midis sauf le dimanche et le vendredi et samedi soir jusqu'à 23H30.