Les Frangines ....le meilleur cheese cake du monde !

Aux manettes de cette adresse sucrée/salée de vente à emporter et depuis peu en version "salon de thé", Goritsa vous accueille du lundi au vendredi, pour le déjeuner , le goûter ou les deux!

L'envie? Infuser une jolie énergie à la rue des soeurs en y cultivant l'art du bien "grignotter" dans une déco cosy, autour de petites tables et de coussins moelleux, pour papoter avant

de repartir avec son déjeuner ou dîner sous le bras.

Dans le bec? Toujours les recettes salées et bien troussées de Goritsa - ses quiches revisitées et ses fameuses lasagnes (dont une recette véggie journalière), ses gnocchis et son potage du jour. Les pâtisseries sont toujours aussi caressantes et régréssives - gâteaux moelleux aux fruits rouges ou choco/banane ainsi que le fondant au citron et pavot, fondant chocolat truffé,fêtent LA Gourmandise sans oublier l'incontournable cheese cake décliné en différentes versions, cassis, framboise, oréo, citron, nature.

Le bonus? des prix très abordables pour de la cuisine faite maison et pleine d'amour!

Des formules à emporter dès 6,50 euros (potage + gâteau moelleux)

8,50 euros (lasagne+ gâteau moelleux)

Un bonheur de déguster les merveilles sucrées et salées de Goritza la Maîtresse des lieux. © Radio France - Nadine Dehaye

Goritza la Maîtresse des lieux aux Frangines © Radio France - Nadine Dehaye

Les moelleux aux fruits de Goritza... © Radio France - Nadine Dehaye

Des lasagnes aux légumes ou à la viande au choix..Chez les Frangines © Radio France - Nadine Dehaye

La formule économique proposée par les Frangines © Radio France - Nadine Dehaye

le meilleur Cheesecake de la ville... © Radio France - Nadine Dehaye