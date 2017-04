Le Criollo, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, Le Criollo

Dans notre fabrique artisanale située aux portes de Besançon, nous créons pour votre plaisir les chocolats qui font la fierté de notre Terroir. Toute l'équipe se donne avec coeur et âme pour imaginer, concevoir et finalement réaliser les spécialités qui font le bonheur de notre clientèle.

Déroulement de la visite :

Votre découverte du monde du chocolat débute par une projection d'un documentaire d'une dizaine de minutes. Au cœur de l'histoire du cacao, il vous dévoile les étapes de la culture des fèves et celles de la fabrication du chocolat.

Ensuite, un conférencier vous en présente les vertus et propriétés, un moment d'échange collectif lors duquel ce produit si mystérieux ne manquera pas de vous réserver quelques surprises.

Enfin, au travers de larges baies vitrées avec vue sur le laboratoire de fabrication, votre parcours se poursuit par une démonstration de la confection de bonbons de chocolats, moulages, etc.

Pour le plaisir de petits et grands, après avoir entendu et vu le chocolat, votre visite s'achève par une dégustation de trois spécialités de notre fabrication.

Le Criollo est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, 20 % de remise sur l'ensemble des produits de la boutique.

