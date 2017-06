Le Feg'stival de Fergersheim : des concerts, de l'écologie et de la culture

Le Feg'Stival est un festival multiculturel en plein air organisé par l'animation jeunes (FDMJC67) et la commune de Fegersheim-Ohnheim ce vendredi 9 et samedi 10 juin au stade municipal de Fegersheim. Au menu, des concerts et des ateliers sur le thème de l'écologie.

Ce vendredi 9 et samedi 10 juin, se tient le Feg'Stival à Fegersheim (Bas-Rhin) au stade municipal de Fegersheim. En cas de pluie, un repli au Centre sportif et culturel est prévu.

La soirée du vendredi est consacrée à un concours de talents, une démonstration de hip-hop et des concerts du groupe issu de l'école municipale de musique et de danse "feg'factory" et de l'ensemble de percussions de l'établissement. Le samedi est comme chaque année l'occasion pour les familles de profiter des structures gonflables, de l'éco-village, des jeux de société mais également de concerts et de stands de restauration.

Vendredi 9 juin dès 18h - restauration et buvette sur place

19h : concerts et démonstrations proposés par les élèves de l'école municipale de musique et de danse

20h-22h : concours de talents

Samedi 10 juin de 16h à minuit - restauration et buvette sur place