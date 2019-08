Le Festival des Voiles de Travail à Granville du 21 au 25 août

Granville, Manche, France

Rendez-vous festif et familial, le Festival des Voiles de Travail attend plus de 50 000 visiteurs sur le port de pêche de Granville dans la Manche.

Au programme du Festival des Voiles de Travail 2019 à Granville :

En mer : Des sorties permettent de naviguer sur de vieux gréements.

Le Marité : le dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français.

La Granvillaise : un voilier typique de la Baie du Mont-Saint-Michel, anciennement destiné au dragage des huîtres.

Le Lys Noir : un yawl aurique construit au début du siècle dernier.

La Croix du Sud lll : un dundee langoustier de Camaret construit en 1934.

Le Courrier des Îles : un cotre mixte à gréement aurique.

Le nombre de place à bord est limité, il est donc préférable de réserver votre sortie en mer.

A quai :

Les visites de vieux gréements :

-Le Français : trois-mâts barque.

Visite à quai : 6 € par personne +12 ans / 3€ par enfant -12 ans / 15 € par famille de 2 adultes et 3 enfants.

Vente de billets à bord, le jour même de la visite.

MER - JEU - VEN - SAM de 11 h à 19 h et DIM de 10 h à 15 h 30

El Galeón Andalucía en escale à Cherbourg en août 2018

-El Galeón Andalucía : navire de 48 mètres réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle.

Visite à quai : 10 € par personne +11 ans / 5€ par enfant -10 ans / 25 € par famille de 2 adultes et 3 enfants.

Vente de billets à bord, le jour même de la visite.

MER - JEU - VEN - SAM de 11 h à 19 h et DIM de 10 h à 17 h

-Le Marité : goélette trois-mâts anciennement destiné à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve.

Visite à quai : 3 € par adulte, 1.50 € par enfant -10 ans.

Le village du festival :

Sur le village, des expositions, de nombreuses animations, des démonstrations de savoir-faire, des dégustations… attendent les visiteurs.

Le village est ouvert de 10 h à 19 h sauf le dimanche jusqu’à 17h.

Entrée gratuite.

Toutes les animations prévues : le Village du Festival des Voiles de Travail

La cambuse :

Vous avez un petit creux ? Direction la cambuse pour déguster des produits de la mer frais et locaux, directement du pêcheur à l’assiette. Bulots, huîtres, moules, noix de Saint-Jacques, tronçons de roussette, blancs de seiche, lançons, filets de dorade… sont au menu.

La cambuse est ouverte de 10 h à 23 h sauf le dimanche 17 h.

Le repaire des moussaillons :

Des jeux et activités sur le thème de la mer sont proposés aux enfants : atelier cuisine, fabrication d’objets, chasse au trésor, accrovoile pour se hisser et grimper à 8 mètres de hauteur, modélisme naval pour apprendre les bases de la navigation à la voile…

Il est nécessaire de réserver certaines activités : Le repaire des moussaillons

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et 14 h 00 à 19h sauf le dimanche 17 h.

Sur les quais est aussi installé le ciné marin qui propose des séances gratuites en plein air sur écran géant. Pour trouver des vêtements, accessoires et décoration sur le thème de la mer un village de commerçants vous attend. Et tous les jours des déambulations musicales et des concerts gratuits rythment le festival.

Le Festival les Voiles de Travail en pratique :

Le Festival des Voiles de Travail au port de pêche de Granville se déroule du mercredi 21 au dimanche 25 août 2019.

L’implantation du festival sur le port de pêche de Granville :

Le plan du festival sur le port de pêche de Granville

Sur place, l’équipe du festival se tient à votre disposition pour vous aider à vous orienter. Pour vous inscrire aux activités gratuites ou payantes :

• du 1er au 20 août : inscrivez-vous en ligne sur le site du festival des Voiles de Travail.

• du 21 au 25 août : Sur le village des Voiles de Travail

Renseignements au 07 82 03 53 16

Le Festival des Voiles de Travail est organisé par la Communauté de Communes Granville Terre et Mer.