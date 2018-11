La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 2 du GR® préféré des français. Parmi les 8 GR® en compétition pour la saison 2 du GR® préféré des français, découvrez et votez pour le GR® 2 entre Paris et Giverny

C'est avec la Seine comme fil conducteur que le GR® 2 vous emmène depuis Paris - un cadre exceptionnel et totalement inattendu pour un GR®, jusqu'en Normandie, plus précisément à Giverny dans l'Eure. L'occasion de randonner à travers les Hauts de Seine et ses espaces naturels, les Yvelines, le Parc naturel du Vexin français et les boucles de la Seine

Voter sur le site Mon GR® pour le GR® 2

En savoir plus sur le GR® 2