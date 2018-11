La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 2 du GR® préféré des français. Parmi les 8 GR® en compétition pour la saison 2 du GR® préféré des français, découvrez et votez pour le GR® 400 dans le Cantal entre vallées et volcans.

Lignes de crêtes somptueuses alternant avec des passages techniques, rocheux souvent, le GR® 400 explore les Monts du Cantal, entre vallons et volcans en 5 boucles distinctes. Puy Violent, Puy Mary, vallon de Récusset, Puy Griou, Lioran, les paysages sont somptueux et riches en surprises et découvertes !

