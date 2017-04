Le Hameau du fromage, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, le Hameau du fromage

Dans la vallée de la loue, au cœur de la Franche-Comté, venez découvrir un lieu inédit et fascinant : Le Hameau du fromage.

Venez vivre l’évolution de la fabrication du fromage à travers les âges au Musée du Hameau.

Lors de la visite, vous apprendrez la fabrication d’hier et d'aujourd’hui. Films sur les mystères du Morbier, diaporama sur les métiers de la région, exposition d’objets, galerie de visite de la cave et de l’atelier, le Musée vous révélera l’histoire de « Jean Perrin » et tous les secrets de la fabrication des fromages de Franche-Comté. A la sortie du Musée, une assiette de dégustation de fromages vous attendra.

Le Hameau du Fromage est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, une entrée au musée.

Le site internet du Hameau du fromage

