Chancey, France

Nicolas répare, entretien et customise tous types de vélos. Il vous propose des vélos à la location pour les particuliers et proféssionnels du tourisme. Nicolas a mis en place un système de location longue durée pour enfants selon l'âge et la taille avec des vélos reconditionnés.

Vous pouvez également acheter des vélos neuf (VTT, VTC, route et vélo à assistance éléctrique) mais aussi des vélos d'occasions.

Dans les futurs locaux, Nicolas mettra à disposition des clients des douches et sanitaires et poste de nettoyage pour les vélos.

Le Local à vélo est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, une remise immédiate de 10 % + le café de bienvenue

Le site internet du Local à Vélo

