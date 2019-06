Le Mans sous les parapluies rouges et blancs pour tout l'été

Ce matin, les commerçants de la rue de Bolton au Mans ont découvert plusieurs dizaines de parapluie suspendus, recouvrant le ciel de rouge et de blanc. Les ombrelles sont estampillées "Of course Le Mans" : c'est la nouvelle marque de la ville. Les passants sont sous le charme.

Le Mans, France

372 parapluies rouges et blancs accrochés au-dessus de la rue de Bolton : c'est l'initiative de la ville du Mans pour amener un peu de couleur en centre-ville à l'occasion des 24 Heures. Ils resteront en place tout l'été.

Les passants séduits

"Oh ! C'est original, c'est beau, vraiment c'est une bonne idée", s'extasie Monique, de passage rue de Bolton. En pleine virée shopping avec une amie, les deux retraitées ont pris plusieurs photos, "pour garder un souvenir et faire de la pub". En quelques heures de présence, les parapluies auront déjà fait l'objet de dizaines de clichés, se retrouvant très probablement sur les réseaux sociaux.

Noël travaille dans une boutique de produits locaux. "_C'est coloré, ça donne un côté village et festif_, c'est très réussi, salue-t-il. Et on peut voir la nouvelle marque de la ville, Of Course Le Mans [bien sûr Le Mans, en anglais] : c'est une bonne idée, car Le Mans, c'est la course ! Belle opération marketing." En bas de la rue, un vieux monsieur grommelle en passant : "oui, mais ça veut dire quoi Of Course ?"

Le nouveau slogan de la ville, Of course Le Mans, s'affiche partout à quelques jours des 24 Heures. © Radio France - Emeline Vin

L'initiative fait penser aux moulins à vent de Fresnay-sur-Sarthe, ou aux ombrelles multicolores installées il y a trois ans à La Ferté-Bernard. "J'ai vu les mêmes à Carpentras, la semaine dernière", sourit un vacancier de retour au Mans, qui a pris plusieurs photos.