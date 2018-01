C’est la deuxième édition de Joigny on Ice, depuis ce mardi une patinoire a investi les halles de Joigny. Elle est ouverte à tous et est gratuite, même la location des patins.

Joigny, France

Cette été vous vous êtes peut-être prélassé à « Joigny Plage », cet hiver, venez glisser à « Joigny on Ice ». Une patinoire éphémère installée à l’intérieur des halles. L’accès et le prêt de matériel est offert par la ville, des bénévoles se chargent de l’encadrement.

« il faut garder les pieds parallèles et avancer à petits pas»

Sur la piste, essentiellement des enfants, la plupart chaussent des patins pour la première fois. L’équipement est ainsi primordial « le casque pour le petit ! le casque », crie une bénévole derrière le stand de matériel, « le casque est obligatoire pour les enfants, parce que s’ils tombent ils peuvent se faire très mal », explique-t-elle.

Et sur la piste les chutes sont nombreuses, alors il faut redoubler de malice pour éviter un bleu sur les fesses. Il y a les bons élèves comme Mélina, 10 ans, « il faut garder les pieds parallèles et avancer à petits pas», elle préfère s’en tenir aux conseils des bénévoles, et se tenir à la barrière qui borde la piste, un technique vieille comme le patin à glace.

je vais vite en plus ! Enfin pas trop non plus… »

Il y a aussi les patineurs 2.0 comme Lina, son smartphone à la main, elle glisse, tout en faisant virevolter ses doigts sur son écran, « je vais vite en plus ! Enfin pas trop non plus… », l’équilibre reste précaire.

Il y a bien sûr les téméraires, Yanis a 3 ans, et file comme l’éclair. Pour ça, il est un peu aidé, sous ses patins, pas une mais deux lames de fer lui garantissent un meilleur équilibre, et il peut même se tenir à un « appuis », l’équivalent d’un petit but de hockey qu’il fait glisser devant lui.

« je me dis que ce n’est pas de la glace donc si je tombe, ça fera moins mal, et je n'aurais pas froid »

Et puis, il y a aussi les observateurs, Mélanie s’est bien rendue compte que ce n’était pas de la glace mais du plastique humidifié, quelques mètres plus loin, Thibault est d’ailleurs chargé d’arroser la piste en continu. La fillette appréhende donc plus sereinement la chute « je me dis que ce n’est pas de la glace donc si je tombe, ça fera moins mal, et je n'aurais pas froid ».

Et enfin il y a les pragmatiques, une catégorie presque intégralement constituée de parents. Leur technique pour ne pas se faire mal ? Rester sur le banc. C’est peut-être, la plus sage des décisions.