Le Musée de l'Abbaye, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Ce lieu atypique, situé à l’emplacement exact de l’ancienne abbaye de Saint-Claude (XIe – XVIIIe siècle), dans un écrin de verdure, rassemble dans ses murs trois univers différents: la découverte de la collection figurative fin 19e-20e siècles, la sobriété monacale du sous-sol archéologiqueprésentant les vestiges de l’ancienne abbaye et les salles d’expositions temporaires qui proposent régulièrement une programmation qui alterne des expositions d’art moderne et contemporain.

Bénéficiant d’une architecture audacieuse ouverte sur le paysage extérieur, ce musée renferme une collection de peintures et de dessins de la fin du XIXe siècle aux années 1980. Plusieurs générations d’artistes se succèdent autour de Bonnard, Vuillard, Vallotton, Dufy et d’autres peintres affiliés à l’École de Paris dont les peintres donateurs, Guy Bardone et René Genis.

Les espaces intérieurs bénéficient d’une recherche esthétique particulièrement poussée: lignes pures, couleurs claires, matériaux nobles, grandes baies vitrées avec vue sur le paysage montagneux.

Le visiteur progresse, ainsi, dans des espaces ouverts et lumineux avec une incroyable vue panoramique sur la vallée et les montagnes environnantes.

