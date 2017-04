Le Musée de la Taillanderie, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, le Musée de la Taillanderie

Créée en 1828 par Arsène Lagrange, la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne est rachetée en 1865 par la famille Philibert, la taillanderie va longtemps prospérer à la pointe du progrès technique d'alors. Témoin de cette notoriété : la turbine, la machine Gramme permettant de fabriquer du courant continu et le moteur semi-diesel destiné à pallier les irrégularités de l'énergie hydraulique. Autant d'innovations présentées aujourd'hui au visiteur, aux côtés des impressionnants martinets de forges et soufflets en chêne.

En activité jusqu'en 1969, la taillanderie a longtemps été l'un des plus importants sites de production de faux et outils taillants de France.

La visite permet de comprendre la fabrication d'une faux, ou comment le fer se transforme grâce à la force de l'eau et au génie de l'homme. Entre visite d'ateliers et projection vidéo, découvrez l'organisation d'une ferme-atelier traditionnelle.

Primée au concours national des Chefs d'oeuvre en péril, la taillanderie représente un témoignage du patrimoine architectural et technique régional de première importance.

Depuis 1984, la totalité de la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne est classée au titre des Monuments Historiques.

