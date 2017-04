Le musée des maisons Comtoises, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, le musée des Maisons Comtoises

Le musée de plein air des Maisons comtoises est né de la volonté d’un Comtois passionné : l’abbé Jean Garneret (1907-2002). L’homme est soucieux de conserver un modèle de vie en voie de disparition et de « rendre au peuple son butin » en restituant ses connaissances au plus grand nombre. Pour créer son musée, l’abbé Garneret s’est inspiré d’initiatives locales : musée paysan de Corcelles, musée régional du palais Granvelle, musée du folklore comtois… Mais le concept des maisons de plein air est plus lointain. Il vient de Sorgenfrei au Danemark. Là-bas, un musée-village séduit notre abbé à tel point qu’il n’hésitera pas à renouveler ses visites. C’est décidé : son musée à lui exposera la diversité et la beauté de l’habitat comtois. L’abbé, qui possède une collection d’objets traditionnels, accorde une grande importance au détail : les maisons exposées seront d’authentiques bâtiments soigneusement démontés et remontés. Même l’inclinaison et l’orientation seront respectées autant que possible. L’abbé souhaite également que les maisons reflètent la vie de leurs habitants. Occupations, pensées, liens sociaux, environnement… tout doit être fidèlement retranscrit.

