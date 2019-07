Le musée école du vent de Saint-Clément sur le plateau Ardéchois

Le vent en Drôme et en Ardèche et par exemple à Saint Clément sur le plateau des monts d’Ardèche au-dessus de Saint-Martin de Valamas, c’est le quotidien … on y recense 7 vents différents. Il n’y a que 5 à 10 jours sans vent … ici on a appris à vivre avec … et on en fait même de belles histoires comme au musée de l’école du vent

L'école du vent de Saint-Clément © Radio France - Philippe Costa

L'école du vent de Saint-Clément Copier

L'école du vent, une maison thématique sur le vent et l'envol à proximité du Mont Mezenc

Sur place : programme d'animations, boutique, sentiers, espace jeux et lecture et une Virée d'une journée sur les traces du Peuple du vent. Bande audio et carnet de terrain en poche, partez à la découverte du massif du Mézenc. Sculptures mécaniques, balades (notamment gourmande avec visite de la Maison du fin gras et points de vue panoramiques rythment les haltes. Un site poétique, ludique et pédagogique. Ne manquez de vous informer. http://www.ecole-du-vent.com