Pour la première fois en France et en Normandie, un salon parle de web, de digital et de WordPress. C'est le samedi 2 juin au Centre des congrès de Caen avec France Bleu Normandie.

Caen, France

Samedi 2 juin, le Centre des congrès de Caen accueille le premier salon WPNDIGITAL. Un salon unique en France qui rassemble les trois thématiques importantes que sont le web, le digital et WordPress.

C’est la première fois en France, qui plus est en Normandie, que ces thèmes seront abordés de manière concrète dans un événement public.

Le salon s'adresse à tous les curieux du web ou du digital, amateurs ou professionnels, simple blogueurs ou agences web, et à pour but d'aiguiller les utilisateurs. pour vocation de vous aiguiller dans votre pratique/approche du digital, du web et/ou de WordPress.

Vous pourrez rencontrer des influenceurs web (Joël Nadal, Céline Michel - clinesbox.com, Delphine Letouzé - drosebonbon.fr, Harmonie Andrieu - lebeautemps.fr), trouver la réponse à vos questions comme "Comment devenir ou rester visible à l'heure de la recherche vocale et des assistants personnels ?" ou encore "Soyez populaire et visible sur Google", avoir des conseils avant de vous lancer en freelance ou de lancer votre e-commerce. C'est aussi l'endroit où vous pourrez découvrir ou acquérir des astuces pour mieux utiliser encore le CMS WordPress.

France Bleu Normandie partenaire de WPNDIGITAL

Pendant toute la journée, 24 conférences et tables rondes permettront de donner des pistes pour le présent et le quotidien des personnes intéressées par ces thèmes. Et pour aller plus loin dans l'échange, des exposants seront sur place pour partager leurs connaissances.

Le salon est organisé par l'association WPNormandie. Cette association Normande regroupe des personnes autour du Web, du Digital et du CMS WordPress. Elle organise des réunions, des événements dans toute la Normandie pour échanger et partager sur l'écosystème WordPressn web et digital. La région Normandie figure parmi les plus actives sur le digital en France avec de nombreuses agences web, d'acteurs sur le numérique (freelance, développeurs, graphistes etc…).

