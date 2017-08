Le programme de votre week-end prolongé du 15 Aout en 5 sorties

Livres, Bastide en Périgord Pourpre, Noix, Plumes d’Oies et Meeting aérien suivez le guide.......

Thenon samedi 12 aout ,1er Salon du Livre Illustré

il s’agit de livres illustrés et non de BD c’est-à-dire livres illustrés de dessins, croquis, aquarelles, photos, caricatures, etc…..pour adultes mais aussi pour enfants. Petits livres amusants, beaux livres, cartes postales, tous les formats, tous les genres. Les auteurs, dessinateurs, peintures, caricaturistes dédicaceront leurs ouvrages. Un petit concours de BD destiné aux enfants avec les conseils de dessinateurs professionnels, avec remise de prix en fin de journée. Dédicaces personnalisées des auteurs, dessinateurs et caricaturistes. Vente d’un ouvrage sur la ville de Thenon, réalisé collectivement au profit du centre social organisateur (90 pages,10 euros ) Entrée libre dans les salles de la Mairie de Thenon de 10h-12h – 13h30-17h30 renseignement Centre Social et Culturel au 05 53 35 09 96

La Bastide d’Eymet et Itinérance Médiévale en vallée du Dropt

Samedi 12 aout : Concert avec mise en lumière du patrimoine. La musique à travers les âges, de la préhistoire à nos jours. Projections d'images monumentales pendant le concert. Dimanche 13 aout de 11h à 20h animations permanentes, marché médiéval et une taverne, l'événement se passera autour du château, campement de routier XIIIe siècle, ateliers interactifs, manœuvre de troupe, contes, fabliaux, saynètes. Jeux de table pour tous les publics, Jeux Médiévaux, Chevalerie, Fauconnerie. Musique médiévale et renaissance, musique médiévale festive au son des cornemuses et percussions. Fanfare médiévale. En soirée Taverne animée : musique, jonglerie, combats, fauconnerie, petit spectacle de feu et bal Trad'. Infos Pratiques Bureau d'Information Touristique d'Eymet 45 place Gambetta 24500 EYMET 05 53 23 74 95

En Pays d’Hautefort la fête de la Noix

C’est à Nailhac samedi et dimanche : concours de pétanque 20h Repas Périgourdin avec animation musicale. Dimanche brocante vide grenier + produits régionaux, intronisation avec la confrérie de la noix, fête de la noix avec animations et feu d'artifices, défilé de chars le dimanche. Repas assuré le midi et le soir

Fête de l'oie à Coulaures

Mardi 15 août à partir de 10h, cette année, l'oie de Coulaures s’habille de plumes de cygne pour découvrir l'univers de la danse, du classique au moderne jazz, et de la comédie musicale au hip-hop. Structures flottantes, déambulations costumées, chorégraphies variées, vide grenier (gratuit), exposition de peinture, marché gourmand avec produits du terroir, bio, confiseries, glaces artisanat...En soirée spectacle, repas et grand feu d'artifice en sons et lumières. Coulaures sur la D705 l’axe Savignac les églises / St Pantaly d’Excideuil

Le Meeting aérien de Belvès

Mardi 15 aout L'Aéroclub Belvès Périgord vous propose un meeting aérien, ouverture du site à partir de 11h début du show à 14h00. Exposition de nombreux avions présentés par leurs propriétaires .Cette année la gendarmerie donnera un spectacle. Des baptêmes de l’air de 10h à 13h30, puis le soir après le show aérien et pendant tout le week-end également, à un tarif spécial meeting. De 12h à 13h30 il vous sera possible de visiter le parc avions et de rencontrer les pilotes. La restauration sur place ouvrira dès 12h avec pique-nique possible. Aérodrome de Saint-Pardoux 24170 Belves Tél. : 05 53 29 01 50 - 05 53 29 10 20