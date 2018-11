Le Salon International des Métiers d’Art les 9,10 et 11 novembre au Stade Bollaert Delelis Lens

Lens, France

Pour la quatrième année consécutive, l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine en collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France, organise les 9, 10 et 11 novembre prochains, au Stade Bollaert-Delelis de LENS, le Salon International des Métiers d’Art. Cet événement, bénéficiant de l’aura du Musée du Louvre-Lens, demeure entre Paris et Bruxelles un rendez-vous incontournable pour les professionnels des Métiers d’Art et le grand public. La programmation s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle.

Vous avez rendez-vous avec l’excellence

Le Salon International des Métiers d’Art (SIMA) 2018 accueille l’excellence du 9 au 11 novembre. Ils sont luthier, modiste, ébéniste ou encore tabletier, et possèdent tous un véritable savoir-faire. Souvent complexes, parfois inédits, leurs métiers sont exceptionnels. Ils subliment ou imaginent des pièces uniques «à la croisée du beau et de l’utile ». Ces hommes et femmes, professionnels des Métiers d’Art sont mis à l’honneur durant le SIMA 2018. Durant 3 jours sur plus de 5000 m² d’exposition, ils seront près de 150 exposants, (professionnels des Métiers d'Art, centres de formation, partenaires) œuvrant dans des domaines aussi variés que la joaillerie, la facture instrumentale, le jouet, le design, la restauration de meubles etc… Ouvert à tous, curieux et passionnés, parents et enfants, les professionnels des Métiers d’Art se réunissent pour partager avec le public leur savoir-faire.

La mode et ses accessoires au cœur du SIMA 2018

« En passant les portes du salon, il faut que le visiteur, chaque année ait l'impression de le découvrir pour la première fois. Cette année, le premier étage, entièrement consacré aux Métiers de la Mode et des accessoires y contribuera grandement et chacun pourra découvrir ce secteur riche en créativité, en savoir-faire, en talents qui font à l'étranger la renommée de la France. » explique Max Vandermarliére président de l’IMAP.

Seront présents pour occuper cet étage : le musée de la dentelle de Caudry, Maisons de Mode, une vingtaine de professionnels des Métiers d’Art du secteur de la mode et des accessoires.

UN APERÇU :

Informations pratiques

Infos +salon-international-metiers-art.com

Horaires : Du vendredi au Samedi 10h - 19h et le dimanche